Составьте уравнение окружности с центром в точке (-3; 4) касающейся оси x
Геометрия
Составьте уравнение окружности с центром в точке (-3; 4) касающейся оси x
Ответ(ы):
Гость:
Что бы окружность касалась оси ОХ,радиус должен равняться расстоянию от точки-центра до оси ОХ,т.е. 4.И тогда уравнение примет вид:
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