Склади й запиши вирш за римой про зиму

Гость: Гость:

Одяглися люди в шуби, Натопили тепло груби. Білки гріються в дуплі, Миші в норах у землі. Сплять ведмеді в теплих лігвах, Сосни в інею застигли. І під кригою на дні Сплять у річці окуні. А під снігом в підземеллі, В земляній м’якій постелі, Де немає світла дня, Причаїлося зерня. Там не холодно зернинці — Спить вона, мов на перинці, Й тихо снить хороші сни Про веселі дні весни.