Склади й запиши вирш за римой про зиму

Українська мова
Склади й запиши вирш за римой про зиму
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одяглися люди в шуби,  Натопили тепло груби.  Білки гріються в дуплі,  Миші в норах у землі.  Сплять ведмеді в теплих лігвах,  Сосни в інею застигли.  І під кригою на дні  Сплять у річці окуні.  А під снігом в підземеллі,  В земляній м’якій постелі,  Де немає світла дня,  Причаїлося зерня.  Там не холодно зернинці —  Спить вона, мов на перинці,  Й тихо снить хороші сни  Про веселі дні весни.
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