Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье!! конкретно!! что можно купить! не надо мне скидывать огромный текст! просто! что там можно было купить

История

Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье!! конкретно!! что можно купить! не надо мне скидывать огромный текст! просто! что там можно было купить

Автор: Гость