Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье!! конкретно!! что можно купить! не надо мне скидывать огромный текст! просто! что там можно было купить

История
Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье!! конкретно!! что можно купить! не надо мне скидывать огромный текст! просто! что там можно было купить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно было купить очень многое,так как купцов в средневековье было не мало! Особенно процветала морская торговля! Купить можно было : прянности,одежду,амулеты,браслеты,оружие,еду,мех и многое другое.Список огромный может быть c;
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