В чем проявилось культурно-политическое влияние Византии на русскую землю?

История
В чем проявилось культурно-политическое влияние Византии на русскую землю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый простой пример: крещение Руси в христианство в 988 году. Также святые Византии, Кирилл и Мефодий, написали алфавит для Руси. И таких примеров хватает.
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