Что может быть правдой и не правдой сказке 12 месяцев

Литература
Что может быть правдой и не правдой сказке 12 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реально, то что у девочки есть злая мачиха , что она могла встретиться  с королевой  Не реально , то что она встретила 12 месяцев  , Вернулась домой из тёмного леса , Нашла подснежники зимой 
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