Как нарисовать звуковую схему слова маяк
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Как нарисовать звуковую схему слова маяк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маяк-[м а й`а к] 4б., 5зв.,2сл.
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