Мої добрі справи дописати вірш

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Мої добрі справи дописати вірш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як би життя не летела- Днів своїх не шкодуй , Роби добру справу Заради щастя людей. Щоб серце горіло, А чи не тліло в імлі Роби добро справа- Тим живемо на землі. А. Лісових клвас
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