В и г срочно очень пожалуйста
Алгебра
В и г срочно очень пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В){у=2-3х {2(2-3х)+3х=7<br />4-6х+3х=7<br />-3х=7-4<br />-3х=3<br />х=-1 ответ<br /><br />у=2-3х<br />у=2-3(-1)<br />у=5 ответ (под г) не вижу)
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