Запиши разность числа 6и а.найди значения выражения,если а=6;0.сравни значения выра??ений что ты заметил

Математика
Запиши разность числа 6и а.найди значения выражения,если а=6;0.сравни значения выра??ений что ты заметил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-а; Если а= 6, то 6-6=0; Если а= 0, то 6-0=6; То что при разных значениях а, получаются разные ответы. ( я так думаю)
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