Запиши разность числа 6и а.найди значения выражения,если а=6;0.сравни значения выра??ений что ты заметил
Математика
Запиши разность числа 6и а.найди значения выражения,если а=6;0.сравни значения выра??ений что ты заметил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-а; Если а= 6, то 6-6=0; Если а= 0, то 6-0=6; То что при разных значениях а, получаются разные ответы. ( я так думаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Задача -------------------------------------------------------------------------------------------- За три дня Музей космонавтики посетили 140 ...
Английский язык
1)what is moorland?Помогите ответить на вопросы,заранее,спасибо) 2)Decide which is the most important geographical different between highland and...