РЕШИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО... 1)(2a-3b)в квадрате 2) (5x-3y) * (5x+3y) 3)2a в кубе *(а+2b) в кравдрате
Математика
РЕШИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО... 1)(2a-3b)в квадрате 2) (5x-3y) * (5x+3y) 3)2a в кубе *(а+2b) в кравдрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 (2а-3b)=2a в квадрате -2*2a*3b+3b в квадрате =4a-12ab+9b
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