Что может произойти,если никто не уступит место Баба-яге? Что она может сделать? Как может поступить Василиса Премудрая? Как будут себя вести другие герои? Расскажи об этом -пусть у тебя получиться сказочная история.

Другие предметы
Что может произойти,если никто не уступит место Баба-яге? Что она может сделать? Как может поступить Василиса Премудрая? Как будут себя вести другие герои? Расскажи об этом -пусть у тебя получиться сказочная история.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начинаешь, в некотором государстве, в далекой стране. Жили веселые животные и с ними люди, тоже веселые. Бабе Яге никто не уступил место в автобусе, она же разозлилась и ее ступа забомбила. Валиса Премудрая же пошла в телевизор, вести погоду на 1 канале. Другие герои свихнулись, подумали, что они забрели в дремучий лес. На этом все закончилось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Поясни значення слів дощ, край
Ответить
Английский язык
Там где стоит. ............. вставьте was или were
Ответить
Английский язык
Помогите с английским.5 класс. Write down 4 sentenceswith any of these words. Вот слова: sociable,clever,happy,intelligent,loving,healthy,thin,me...
Ответить
Биология
Внутренний слой коры 3 буквы
Ответить
Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.
Ответить
Математика
Запиши примеры и вычисли помогите
Ответить
Математика
К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"
Ответить
Другие предметы
Немецкий язык, помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труб...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится н...
Ответить