Что может произойти,если никто не уступит место Баба-яге? Что она может сделать? Как может поступить Василиса Премудрая? Как будут себя вести другие герои? Расскажи об этом -пусть у тебя получиться сказочная история.

Гость: Гость:

Начинаешь, в некотором государстве, в далекой стране. Жили веселые животные и с ними люди, тоже веселые. Бабе Яге никто не уступил место в автобусе, она же разозлилась и ее ступа забомбила. Валиса Премудрая же пошла в телевизор, вести погоду на 1 канале. Другие герои свихнулись, подумали, что они забрели в дремучий лес. На этом все закончилось