Поясни значення слів дощ, край
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Поясни значення слів дощ, край
Ответ(ы):
Гость:
Край - местность поселочного типа
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