Что называют азимутом?
География
Что называют азимутом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А́зимут — в геодезии угол между направлением на север (в Южном полушарии — на юг) и направлением на какой-либо заданный предмет. Азимут обычно отсчитывается в направлении видимого движения небесной сферы (по часовой стрелке на картах).
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