Что не является элементом басни ? А)мораль Б)Рассказ В)Присказка
Литература
Что не является элементом басни ? А)мораль Б)Рассказ В)Присказка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Призказка т.е. третее
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