Что нравится в Степане Разине а что не нравится (ИСТОРИЯ 7класс)

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Степан Разин отличился свободолюбием. Он отказался выдавать крепостных крестьян царю, так как того требовало соборное уложение 1649 года. Он объединил всех невольников и у него получилось своя мини-армия. Воевал с Царём Алексеем Михайловичом. Изначально были успехи, но со временем он утратил преимущество перед царской армией. Был предан собственным окружением и сдан врагу, то есть, царю. Через несколько дней казнён.