Найдите наибольшее значение функции y=1-x-x^2 y=3-2x-2x^2 y=5-2x-x^2 y=-x^2+9x-21

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Все четыре функции - параболы с направленными вниз ветвями. Уравнение вида ax^2 + bx + c = 0 -> вершина в точке -b/2a, т.е. 1) 1 / -2 = - 1/2, y(-1/2) = 1.25 2) 2 / -4 = - 1/2, y(-1/2) = 3.5 3) 2 / -2 = -1, y(-1) = 6 4) -9 / -2 = 9/2, y(9/2) = -81/4 + 81/2 - 21 = 81/4 - 84/4 = -3/4