Что нужно прибавить к H2S чтобы получилось CuS что нужно прибавить к NaOH чтобы получилось Cu(OH)2

Химия
Что нужно прибавить к H2S чтобы получилось CuS что нужно прибавить к NaOH чтобы получилось Cu(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. H2S + CuSO4 = CuS + H2SO4 2. 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4
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