Что нужно прибавить к H2S чтобы получилось CuS что нужно прибавить к NaOH чтобы получилось Cu(OH)2

Химия

Что нужно прибавить к H2S чтобы получилось CuS что нужно прибавить к NaOH чтобы получилось Cu(OH)2

Автор: Гость