Что нужно сделать, чтобы правильно выделить основу и окончание в словах "змея", "со??овей", "шить". а)Опишите порядок действий б) Просклоняйте существительные и прспрягайте глагол. Для чего это нужно?

Русский язык

Что нужно сделать, чтобы правильно выделить основу и окончание в словах "змея", "со??овей", "шить". а)Опишите порядок действий б) Просклоняйте существительные и прспрягайте глагол. Для чего это нужно?

Автор: Гость