Что нужно сделать, чтобы правильно выделить основу и окончание в словах "змея", "со??овей", "шить". а)Опишите порядок действий б) Просклоняйте существительные и прспрягайте глагол. Для чего это нужно?
Русский язык
Что нужно сделать, чтобы правильно выделить основу и окончание в словах "змея", "со??овей", "шить". а)Опишите порядок действий б) Просклоняйте существительные и прспрягайте глагол. Для чего это нужно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо ппосклонять, таким образом ты поймешь, какие буквы меняются в конце, такие и являются окончанием. А все остальное является основой, за исключением некоторых правил.
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