Составьте буквы в правильном порядке, расшифруйте слово, получите свойство ткани, характеризующее возможность выпадения нитей из открытых срезов. – п е ь ы а о с с т м о

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Составьте буквы в правильном порядке, расшифруйте слово, получите свойство ткани, характеризующее возможность выпадения нитей из открытых срезов. – п е ь ы а о с с т м о
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осыпаемость - свойство ткани при выпадении нитей из открытых срезов.
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