Составьте буквы в правильном порядке, расшифруйте слово, получите свойство ткани, характеризующее возможность выпадения нитей из открытых срезов. – п е ь ы а о с с т м о

Русский язык

Составьте буквы в правильном порядке, расшифруйте слово, получите свойство ткани, характеризующее возможность выпадения нитей из открытых срезов. – п е ь ы а о с с т м о

Автор: Гость