Объясните, пожалуйста, как найти синус ПИ, косинус ПИ, тангенс ПИ, и также с -ПИ подробно, это как находить их, выучил таблицу значений с 0, ПИ/6,ПИ/4,ПИ/3, ПИ/2, а дальше как находить и синусы и косинусы и тангенсы?
Алгебра
Объясните, пожалуйста, как найти синус ПИ, косинус ПИ, тангенс ПИ, и также с -ПИ подробно, это как находить их, выучил таблицу значений с 0, ПИ/6,ПИ/4,ПИ/3, ПИ/2, а дальше как находить и синусы и косинусы и тангенсы?
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На всё остальные тоже есть значение
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