Приведите примеры средних, мелких природно-территориальных комплексов.
Алгебра
Приведите примеры средних, мелких природно-территориальных комплексов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые крупные ПТК - природные комплексы океанов и материков. Средние природно - территориальные комплексы - пустыня Сахара, тайга Сибири Мелкие ПТК - природный комплекс болота в какой-либо области, природный комплекс лагуны Черного моря (какая то конкретная местность.
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