Какие Сходства и различия размножения кишечнополостных и плоских червей?

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Способность к регенерации относятся к царству много клеточных. Различия: у кишечнополостных радиональная (лучевая) симметрия.а у плоских червей двухсторонняя. кишечнополостые двухслойные (эндромеда)Плоские трехслойные (мазодерма) у кишечнополотых имеется кишечная полость, а у других нет