Какие Сходства и различия размножения кишечнополостных и плоских червей?
Биология
Какие Сходства и различия размножения кишечнополостных и плоских червей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способность к регенерации относятся к царству много клеточных. Различия: у кишечнополостных радиональная (лучевая) симметрия.а у плоских червей двухсторонняя. кишечнополостые двухслойные (эндромеда)Плоские трехслойные (мазодерма) у кишечнополотых имеется кишечная полость, а у других нет
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