Скорость поезда 20 м / с. Вагон длина колеса колеса 2,4 м. Вагон колеса создают много оборотов за 3 минуты

Математика
Скорость поезда 20 м / с. Вагон длина колеса колеса 2,4 м. Вагон колеса создают много оборотов за 3 минуты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*60*3=3600 м.пройдеи поезд за 3 мин. 3600/2,4 =1500 оборотов 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Объясните, пожалуйста, как найти синус ПИ, косинус ПИ, тангенс ПИ, и также с -ПИ подробно, это как находить их, выучил таблицу значений с 0, ПИ/6...
Ответить
Алгебра
Приведите примеры средних, мелких природно-территориальных комплексов.
Ответить
Биология
Какие Сходства и различия размножения кишечнополостных и плоских червей?
Ответить
Окружающий мир
Сезонные измененния в северном и южном полушариях окружающий мир 4 класс автор фе??отова трафимова
Ответить
Математика
Найдите сумму всех трехзначных чисел одновременно кратных 77 и 5
Ответить