Скорость поезда 20 м / с. Вагон длина колеса колеса 2,4 м. Вагон колеса создают много оборотов за 3 минуты

Математика

Скорость поезда 20 м / с. Вагон длина колеса колеса 2,4 м. Вагон колеса создают много оборотов за 3 минуты

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