ФИЗИКА 10 КЛАСС!!!!! ЗАДАЧА 1.130!!!! СРОЧНО!!!!! ОТДАМ 100 БАЛЛОВ
Физика
ФИЗИКА 10 КЛАСС!!!!! ЗАДАЧА 1.130!!!! СРОЧНО!!!!! ОТДАМ 100 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый кусочек - график координаты от времени с уравнениями Второй кусок - графики скорости и ускорения В момент t=16c скорость точки равна 0 (во втором куске) Путь при торможении, это путь на 3 участке равен S=60t-10t² S=60·3-10·3=90м
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