Решить систему уравнений 25x+2y=-40 . 2x-y=1 с решением

Гость: Гость:

Выражаем со второго уравнения у через х: y=2x - 1; Подставляем полученное выражение вместо у в первое уравнение системы: 25x + 2(2x - 1) = - 40 25x + 4x - 2 = - 40 25x + 4x = - 40 + 2 29x = -38 x = - 38/ 29 Подставляем полученное значение х у выражение y=2x - 1 и находим у: y=2(-38/29) - 1 = --76/29 - 1 = - 76/29 - 29/29 = -105/29