Решить систему уравнений 25x+2y=-40 . 2x-y=1 с решением

Алгебра
Решить систему уравнений 25x+2y=-40 . 2x-y=1 с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем со второго уравнения  у через х: y=2x - 1;  Подставляем полученное выражение вместо   у   в первое уравнение системы: 25x + 2(2x - 1) = - 40 25x + 4x - 2 = - 40 25x + 4x = - 40 + 2 29x = -38 x = - 38/ 29 Подставляем полученное  значение х    у  выражение y=2x - 1 и  находим  у: y=2(-38/29) - 1 = --76/29 - 1 = - 76/29 - 29/29 = -105/29
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