Раскажите о значении ледников и подземных вод для природы и человека

География
Раскажите о значении ледников и подземных вод для природы и человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это источники питьевой воды,особенно в ледниках,ибо они содержат огромное количество воды,которую употребляет человек
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