Что обозначают слова и какого их происхождение:"школа","урок","каникулы"?

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школа- Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание.Слово «школа» появилось довольно давно и несколько раз успело поменять своё значение. У древних греков было слово «схоле» , от которого и пошло наше слово «школа». Только там оно обозначало кое-что совсем другое: в самом начале это была «задержка» , потом - «занятия в свободное время» , дальше – «чтение» , ещё позже – «лекция» и, наконец-то, просто «школа» . урок - учебный час (в средних учебных заведениях), посвященный отдельному предмету. урока Слово "урок" этимологически можно считать однокоренным со словом "речь", "предрекать", "пророчествовать", "пророк". Я специально написал столь много слов, чтобы показать, как в этом корне меняются и гласная и согласная. И фактически, слово "урок" означало то же самое, что и "уговор" – обратите внимание, у них даже приставка одна и та же — т. е. то, что надо (уговорено, речено) выполнить. Разные значения слово приобрело позже.. . хотя, если подумать над ними, они все сводятся к исходному. каникулы-перерыв в занятиях (в учебных заведениях; в некоторых странах также в работе парламента) на праздничное или летнее время Если перевести с латыни на русский язык, то получится... "собачка", "щенок". А древние римляне называли каникулой самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни, с середины июля до конца августа) солнце проходило через это созвездие и тогда делали перерыв в занятиях - наступали каникулы. Сейчас каникулы бывают не только летние, но и осенние, зимние и весенние.