Что общего и чем отличается Германия и Италия? Очень срочно нужно!

Гость: Гость:

О_о какие люди Различия - 1. в Италии в борьбе за объединение широко участвовали народные массы (Гарибальди и его "тысяча") 2. После объединения Германии в отличии от Италии становится крупным и сильным государствем и превращается в колониальную империю. 3. Объединение Германии было сложнее, т. к. в Германии надо было объединить 35 государств, а в Италии -8 государств. 4. В Германии в отличии от Италии в ходе революции была принята конституция. 5. По конституции в Германии в отличии от Италии была дана свобода и вероисповедание. СХОДСТВА. 1. Австрия оказывала мнение и на Пруссию и на Италию 2. И в Германии и в Италии были революции 3. Процесс объединения шел "сверху", т. е. правящими династиями Пруссии (в Германии) и Сардинии (в Италии) , через войны с Австрией (Италия и Германия) и Францией (Германия) 4. И в Германии и в Италии было несколько войн за независимость.