Розкажи якою ты бачиш осинь
Українська мова
Розкажи якою ты бачиш осинь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь-красива,золота пора.Осінню ми збираємо врожай,ходимо в парк,щоб помилуватися крисивим листячком і чудовим блакитним небом.Літаючи в мріях,дивимося на ставок,у якому,ловлячи листки,плавають качечки.. Можна багато перечислювати,але саме я,бачу осінб такою!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Стальной шарик массой 10 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подскочил после уда??а на 0.8 м. Определить изменение количества движения шарика.