Розкажи якою ты бачиш осинь

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Осінь-красива,золота пора.Осінню ми збираємо врожай,ходимо в парк,щоб помилуватися крисивим листячком і чудовим блакитним небом.Літаючи в мріях,дивимося на ставок,у якому,ловлячи листки,плавають качечки.. Можна багато перечислювати,але саме я,бачу осінб такою!