Стальной шарик массой 10 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подскочил после уда??а на 0.8 м. Определить изменение количества движения шарика.

Физика
Стальной шарик массой 10 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подскочил после уда??а на 0.8 м. Определить изменение количества движения шарика.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дельтаH*m*g = 0.2*0.01*9.8  =0.0196 Дж
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