Стальной шарик массой 10 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подскочил после уда??а на 0.8 м. Определить изменение количества движения шарика.

Физика

Стальной шарик массой 10 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подскочил после уда??а на 0.8 м. Определить изменение количества движения шарика.

Автор: Гость