Какую роль сыграли битвы у Креси и Пуатье в столетней войне

Гость: Гость:

Англичане потеряли инициативу в войне. И вынуждены были перейти к пассивной обороне. Инициатива полностью перешла к французам. Это типа переломный момент Столетней войны. Кроме того это начало формирования национального сознания у французов и англичан. Из-за поражений англичан на континенте внешняя Столетняя война переросла во внутреннюю войну в Англии (Война Алой и Белой Розы).