Какую роль сыграли битвы у Креси и Пуатье в столетней войне

История
Какую роль сыграли битвы у Креси и Пуатье в столетней войне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англичане потеряли инициативу в войне. И вынуждены были перейти к пассивной обороне. Инициатива полностью перешла к французам. Это типа переломный момент Столетней войны. Кроме того это начало формирования национального сознания у французов и англичан. Из-за поражений англичан на континенте внешняя Столетняя война переросла во внутреннюю войну в Англии (Война Алой и Белой Розы).
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