Какую роль сыграли битвы у Креси и Пуатье в столетней войне
История
Какую роль сыграли битвы у Креси и Пуатье в столетней войне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англичане потеряли инициативу в войне. И вынуждены были перейти к пассивной обороне. Инициатива полностью перешла к французам. Это типа переломный момент Столетней войны. Кроме того это начало формирования национального сознания у французов и англичан. Из-за поражений англичан на континенте внешняя Столетняя война переросла во внутреннюю войну в Англии (Война Алой и Белой Розы).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы ...
Русский язык
Русский язык