Найти |c|-? если с=1/2а+2в , а(4;-2;0) ,в(-1;3;6)

Математика
Найти |c|-? если с=1/2а+2в , а(4;-2;0) ,в(-1;3;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты вектора 1/2*a  : { 2; -1;   0} Координаты вектора    2*b  : {-2;  6; 12} Координаты вектора с         : { 0;  5; 12}  Модуль вектора с:  |c| = √(0²+5²+12²) = √ 169 =   13 
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