Найти |c|-? если с=1/2а+2в , а(4;-2;0) ,в(-1;3;6)
Математика
Найти |c|-? если с=1/2а+2в , а(4;-2;0) ,в(-1;3;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты вектора 1/2*a : { 2; -1; 0} Координаты вектора 2*b : {-2; 6; 12} Координаты вектора с : { 0; 5; 12} Модуль вектора с: |c| = √(0²+5²+12²) = √ 169 = 13
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