В хлебопекарне привезли 35 одинаковых по весу мешков пшеничной ржаной мукойпшеничной муки было привезено 400 кг а ржаной 300кг скольокпривезли мешков с пшеничной мукой а сколько привезли мешков с ржаной мукой

Математика

В хлебопекарне привезли 35 одинаковых по весу мешков пшеничной ржаной мукойпшеничной муки было привезено 400 кг а ржаной 300кг скольокпривезли мешков с пшеничной мукой а сколько привезли мешков с ржаной мукой

Автор: Гость