В хлебопекарне привезли 35 одинаковых по весу мешков пшеничной ржаной мукойпшеничной муки было привезено 400 кг а ржаной 300кг скольокпривезли мешков с пшеничной мукой а сколько привезли мешков с ржаной мукой

Математика
В хлебопекарне привезли 35 одинаковых по весу мешков пшеничной ржаной мукойпшеничной муки было привезено 400 кг а ржаной 300кг скольокпривезли мешков с пшеничной мукой а сколько привезли мешков с ржаной мукой
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