Напишите сочинение рассуждение на тему хорошим словом мир освещается

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Хорошим словом мир освещается. На данный момент люди не часто говорят друг другу, даже обыкновенное здравствуйте, хотя заглянув в словарь можно понять, что это слово означает. "Здравствуйте!" - значит "Будьте здоровы!". То есть, когда мы говорим здравствуйте мы желаем здоровья человеку с которым здоровоемся. Обычное приветствие скрашивает жизнь человека. Есть ещё много слов в которых таится такой секрет. Давайте почаще использовать эти слова!