Напишите сочинение рассуждение на тему хорошим словом мир освещается
Русский язык
Напишите сочинение рассуждение на тему хорошим словом мир освещается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошим словом мир освещается. На данный момент люди не часто говорят друг другу, даже обыкновенное здравствуйте, хотя заглянув в словарь можно понять, что это слово означает. "Здравствуйте!" - значит "Будьте здоровы!". То есть, когда мы говорим здравствуйте мы желаем здоровья человеку с которым здоровоемся. Обычное приветствие скрашивает жизнь человека. Есть ещё много слов в которых таится такой секрет. Давайте почаще использовать эти слова!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В хлебопекарне привезли 35 одинаковых по весу мешков пшеничной ржаной мукойпшеничной муки было привезено 400 кг а ржаной 300кг скольокпривезли мешк...
Русский язык
Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы ...
Русский язык