Что изобрели финекийцы сочинение

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Финикийцы – семитский народ, населяющий часть восточного средиземноморского побережья в 3 - 1 тыс. до н. э. В 332г. до н. э. Финикия была захвачена Александром Македонским и с этого момента стала стремительно терять свое культурное своеобразие, попав в орбиту греческого влияния. В политическом отношении Финикия являлась конгломератом независимых городов - государств, часто враждовавших между собой. Финикийцы даже не имели единого самоназвания и отождествляли себя с названиями городов - государств, к которым принадлежали. Для ведения учёта нужны были записи, и около четырёх тысячелетий назад финикийцы изобрели азбуку, которая в отличие от древнеегипетских иероглифов легла в основу почти всех известных алфавитов. Об их арифметических талантах известно меньше, поскольку финикийцы не стремились к созданию научных школ и монографий, предпочитая конкретные практические приложения. Пифагорейцы (ученики и последователи древнегреческого математика Пифагора) преклонялись перед числами, полагая, что в них заключена вся гармония мира. Финикийцы активно использовали числа, но стремились познать окружающий мир, уходя на своих самых быстроходных для того времени судах в Средиземное море и Атлантический океан. В известной песне Александра Городницкого поётся о Геркулесовых столбах, а финикийцы называли их столбами Мелькарта и проплывали мимо них намного чаще, чем древние греки . Вот так