Что общего и разичного между генеральных штатов и парламента

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Что общего и разичного между генеральных штатов и парламента
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Гость:
Создание парламента в Англии повлекло за собой изменение формы феодального государства, возникновение монархии с сословным представительством. Соотношение социально-политических сил в самом парламенте и вне его определило особенности, как структуры, так и компетенции английского средневекового парламента. До середины XIV в. английские сословия заседали вместе, а затем разделились на две палаты. При этом рыцари от графств стали заседать вместе с представителями городов в одной палате (палата общин) и отделились от крупнейших магнатов, образовавших верхнюю палату (палату лордов) . Первоначально при выборах в парламент не существовало избирательного ценза. Статут 1430 года установил, что в собраниях графств, избиравших представителей в парламент, могут участвовать фригольдеры, получавшие не менее 40 шиллингов годового дохода. Первое время возможности парламента влиять на политику королевской власти были незначительны. Его функции сводились к определению размеров налогов на движимость и к подаче коллективных петиций на имя короля. Правда, в 1297 году Эдуард I подтвердил в парламенте Хартию вольностей, в результате чего появился Статут «о неразрешенности налогов» . В нем говорилось, что обложение налогами, пособиями и поборами не будут иметь места без общего согласия духовенства и светских магнатов, рыцарей, горожан и других свободных людей королевства. Однако в Статуте содержались оговорки, допускавшие возможность взимания королем ранее существовавших сборов. Постепенно парламент средневековой Англии приобрел три важнейших полномочия: право на участие в издании законов, право решать вопросы о поборах с населения в пользу королевской казны и право осуществлять контроль над высшими должностными лицами и выступать в некоторых случаях в качестве особого судебного органа. Право законодательной инициативы парламента возникло из практики подачи коллективных парламентских петиций королю. В XV в. установилось правило, что ходатайства парламента должны облекаться в форму законопроектов, которые получили название «биллей» . Так оформилось понятие закона (статута) как акта, исходящего от короля, палаты лордов и палаты общин. Возникновение Генеральных штатов положило начало изменению формы государства во Франции - превращению его в сословно представительную монархию. Создание общенационального сословно-представительного учреждения было и проявлением объективной закономерности в развитии монархического государства во Франции. Периодичность созыва Генеральных штатов не была установлена. Этот вопрос решал сам король в зависимости от обстоятельств и политических соображений. Каждый созыв штатов был индивидуальным и определялся исключительно усмотрением короля. Высшее духовенство (архиепископы, епископы, аббаты) , а также крупные светские феодалы приглашались лично. Генеральные штаты первых созывов не имели выборных представителей от дворянства. в Англии еще со времени норманнского завоевания власти опасались массовых выступлений недовольных и сохраняли значительные элементы местного самоуправления. Поэтому и парламент возник в Англии как важнейшая часть государственной организации, с определенными полномочиями и правилами деятельности. Напротив, во Франции Генеральные штаты складывались медленно, по мере того, как у королевской власти возникала необходимость в них. Ни регламента, ни правил, ни порядка созыва Генеральные штаты, в отличие от английского парламента, так и не получили. Решения Генеральных штатов не имели обязывающего характера для королевской власти. В то время как в Англии только парламент имел право вотировать новые налоги, Генеральные Штаты даже не имели права регистрировать королевские указы. Впоследствии это право во Франции приобрел особый судебный орган - парижский парламент.
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