Что общего в образе Ермака, в думе Рылеева и народной песни?

Литература
Что общего в образе Ермака, в думе Рылеева и народной песни?
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Гость:
Фанагория рылеева народная песня
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