Что осуждается в баснях в таких как Ларчик, Осел и соловей, Листы и корни!Умоляю, срочно помогите!!!

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В басне "Ларчик" автор говорит о том, что во всяком деле не следует излишне осложнять задачу, а нужно решить её простыми средствами. В басне "Осёл и соловей" автор высмеивает человека с низким культурным уровнем, который никогда не поймёт высокое искусство. В басне "Листы и корни" автор учит нас быть благодарными, и уважительно относиться к людям,независимо от уровня богатства и успешности.