Что отличает лилейные растения от других?

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Лилии и лилейникиЛилия – это растение семейства Лилейных, принадлежащее к классу Однодольных. Лилии являются многолетними травами, имеют луковицы и обладают характерными цветками. Один из самых известных представителей семейства – Лилия белоснежная.