Что отличает лилейные растения от других?
Биология
Что отличает лилейные растения от других?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лилии и лилейникиЛилия – это растение семейства Лилейных, принадлежащее к классу Однодольных. Лилии являются многолетними травами, имеют луковицы и обладают характерными цветками. Один из самых известных представителей семейства – Лилия белоснежная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ДАЮ 30 БАЛЛОВ ЗА СОЧИНЕНИЕ Как вы понимаете утверждение Тургенева: "Любовь - это величайшая ценность жизни" (написать сочинение по типу ОГЭ по русс...
Математика
Английский язык
Математика
Папа принёс с базара арбуз. За ужином он съел 1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2 кг ...