Что относится в Винительному падежу?

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Что относится в Винительному падежу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж- вижу кого?   что?    обозначает непосредственный объект действия
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