Что относится в Винительному падежу?
Русский язык
Что относится в Винительному падежу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж- вижу кого? что? обозначает непосредственный объект действия
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