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Что означает буква n?
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Что означает буква n?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N - это количество вещества ( измеряется в молях), читается как "ню".
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