Что означает слово анероид
Физика
Что означает слово анероид
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Анероид (греч. a, частица отрицания + nērós, вода) — прибор для измерения атмосферного давления, тип барометра, действующий без помощи жидкости.
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