В предложении зима кончается lt;lt;спрятаноgt;gt; слово мак. В четырёх из этих пяти п??едложений lt;lt;спрятанgt;gt; названия птиц а в одном -название цветка.В каком ? Укажи. Сестрица пляшет; врачи ждут; метро закрыто;лилипут к...

Русский язык

В предложении зима кончается lt;lt;спрятаноgt;gt; слово мак. В четырёх из этих пяти п??едложений lt;lt;спрятанgt;gt; названия птиц а в одном -название цветка.В каком ? Укажи. Сестрица пляшет; врачи ждут; метро закрыто;лилипут кашляет; книга истрепала.

Автор: Гость