В предложении зима кончается lt;lt;спрятаноgt;gt; слово мак. В четырёх из этих пяти п??едложений lt;lt;спрятанgt;gt; названия птиц а в одном -название цветка.В каком ? Укажи. Сестрица пляшет; врачи ждут; метро закрыто;лилипут к...
Русский язык
В предложении зима кончается lt;lt;спрятаноgt;gt; слово мак. В четырёх из этих пяти п??едложений lt;lt;спрятанgt;gt; названия птиц а в одном -название цветка.В каком ? Укажи. Сестрица пляшет; врачи ждут; метро закрыто;лилипут кашляет; книга истрепала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 спрятано слово "цапля". Во 2 – "чиж". В 3 — "роза". В 4 — "утка". В 5 — "аист".
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