Деоганали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O.Найдите периметр треугольника AOB если AB=8 AD=6 BD=10 Помогите прошу

Геометрия
Деоганали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O.Найдите периметр треугольника AOB если AB=8 AD=6 BD=10 Помогите прошу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к диагонали в прямоугольнике равны ( BD=AC) т.О делит диагонали пополам ( BO=OD=AO=OC) AO=BO=5 . AB=8 .P=5+5+8= 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения, используя в качестве вводных следующие слова: конечно, во - первых, во - вторых, к сожалению, одним словом, наверное, предст...
Ответить
Математика
Вырази в указаных еденицах измерения 9т8ц=кг 63000см=м
Ответить
Алгебра
Срочно! Помогиты пипец как нужно.
Ответить
Физика
Какое явление является испарением?можно побыстрее я на уроке!
Ответить
Биология
Процесс биологического окисления и дыхания осуществляется в:
Ответить