Деоганали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O.Найдите периметр треугольника AOB если AB=8 AD=6 BD=10 Помогите прошу
Геометрия
Деоганали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O.Найдите периметр треугольника AOB если AB=8 AD=6 BD=10 Помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к диагонали в прямоугольнике равны ( BD=AC) т.О делит диагонали пополам ( BO=OD=AO=OC) AO=BO=5 . AB=8 .P=5+5+8= 18
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