Какая дробь между 7/11 и 8/11 ?

Математика
Какая дробь между 7/11 и 8/11 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо привести к общему знаменателю дроби: 8/11=24/33 7/11=21/33теперь найдем дроби, между ними 22/33; 23/33; 

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