Какая дробь между 7/11 и 8/11 ?
Математика
Какая дробь между 7/11 и 8/11 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо привести к общему знаменателю дроби: 8/11=24/33 7/11=21/33теперь найдем дроби, между ними 22/33; 23/33;
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