Что означало для Красной Армии открытие 2 фронта?

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Что означало для Красной Армии открытие 2 фронта?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Второй фронт, которого так ждал Советский Союз от антифашистской Европы,  был бы поддержкой в Великой Отечественной против Германии. Он должен был отвлечь значительные силы противника.  Однако второй фронт так и не был открыт ни в 1941, когда СС терпел поражения одно за другим, ни в 1942, так называемом, переломном году войны. Европа опасалась вступать в войну против Германии, когда неочевидной была победа СС.    
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