Что означало для Красной Армии открытие 2 фронта?
История
Что означало для Красной Армии открытие 2 фронта?
Ответ(ы):
Гость:
Второй фронт, которого так ждал Советский Союз от антифашистской Европы, был бы поддержкой в Великой Отечественной против Германии. Он должен был отвлечь значительные силы противника. Однако второй фронт так и не был открыт ни в 1941, когда СС терпел поражения одно за другим, ни в 1942, так называемом, переломном году войны. Европа опасалась вступать в войну против Германии, когда неочевидной была победа СС.
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