Как вычислить площадь креста? каждая сторона 1 см.
Математика
Как вычислить площадь креста? каждая сторона 1 см.
Ответ(ы):
Гость:
Если начертить крест и разбить на квадратики, поолучим 5 квадратиков. Площадь равна 5
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