Что показывают бергштрихи

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Все горизонтали обозначают или повышение,или понижение в рельефе.Это можно определить с помощью бергштрихов(они указывают свободным концом направление уменьшения высоты).Чем больше расстояние между горизонталями,тем меньше крутизна склона и наоборот.