Что показывают бергштрихи
География
Что показывают бергштрихи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все горизонтали обозначают или повышение,или понижение в рельефе.Это можно определить с помощью бергштрихов(они указывают свободным концом направление уменьшения высоты).Чем больше расстояние между горизонталями,тем меньше крутизна склона и наоборот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Литература
Математика
Решить задачу уравнением в железной руде масса железа на 44 кг больше массы приме??и . сколько кг примеси содержится в 100кг железной руды
Английский язык