Что показывают километровые столбы-указатели на железной дороге: путь или переме??ение ? ( ответ пояснить )
Физика
Что показывают километровые столбы-указатели на железной дороге: путь или переме??ение ? ( ответ пояснить )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показывает путь, потому что перемещение может быть нулевым, если железная дорога идет по кругу.
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