что послужило поводом гражданской войне?пж

Обществознание
что послужило поводом гражданской войне?пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царизм чрезмерно употреблял властью  используя политика кнута он не вызывал много радости у народа а общиники и бояри забирали последние у и без того обедневших крестьян 
Гость:
Ну я думаю ,что свержение царской власти.
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